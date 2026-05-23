Papa Leone XIV ha visitato la regione nota come la Terra dei Fuochi. La visita ha sottolineato che il problema non è solo locale, ma riguarda l’intera nazione. La presenza del Papa ha portato attenzione a questioni di diritti, verità e giustizia legate alla situazione ambientale e sanitaria della zona. La visita si inserisce in un contesto di attenzione pubblica e mediatica sulla questione, evidenziando la rilevanza nazionale del problema.

Con la visita di Papa Leone XIV nella Terra dei Fuochi si ribadisce che questa non è una questione locale o marginale, ma una ferita nazionale che riguarda diritti fondamentali, verità e giustizia. La presenza del Pontefice assume il valore di un richiamo alle istituzioni, affinché finiscano omissioni, ritardi e negazioni e venga finalmente riconosciuto fino in fondo ciò che intere comunità hanno subito per decenni. Papa Francesco aveva già indicato con chiarezza questa direzione con la Laudato si’, pubblicata nel 2015, denunciando il legame tra devastazione ambientale, interessi economici e ingiustizia sociale. Nello stesso periodo... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Diretta video, la visita di Papa Leone nella Terra dei fuochi

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