Un fulmine ha colpito la guglia del Lakhta Center durante un temporale a San Pietroburgo. La scarica elettrica ha illuminato la notte, ripresa in un video che è diventato virale. Il lampo ha centrato in pieno la cima dell’edificio, il più alto d’Europa, mentre il temporale attraversava la città. Nessuna informazione su danni o feriti è stata comunicata.

Una scarica improvvisa illumina il cielo e colpisce in pieno la guglia del Lakhta Center. È la scena ripresa durante il violento temporale che ha interessato San Pietroburgo, con il grattacielo più alto d’Europa centrato da un fulmine. Le immagini della scarica elettrica che raggiunge la guglia dell’edificio hanno rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo migliaia di visualizzazioni in poche ore. Il Lakhta Center, che con i suoi 462,5 metri di altezza e 87 piani domina lo skyline della città russa, è stato centrato dal fulmine mentre sulla zona imperversava un’intensa ondata di maltempo. La scena, ripresa da diversi punti della città, mostra il momento esatto in cui la scarica colpisce la cima del grattacielo, offrendo uno “spettacolo” tanto suggestivo quanto impressionante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un fulmine colpisce la cima del Lakhta Center di San Pietroburgo: il video della scarica che illumina la notte è virale

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