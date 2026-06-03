Un incendio ha colpito questa mattina un terminal petrolifero a San Pietroburgo, in Russia, dopo un attacco con decine di droni. L'incendio è scoppiato nel deposito di carburante, provocando fumo visibile e danni alle strutture. Non sono stati segnalati vittime o feriti. Le autorità stanno valutando le ripercussioni sull’approvvigionamento energetico e sulla sicurezza dell’area. La provenienza dell’attacco resta ancora da chiarire.

Un incendio è divampato questa mattina in un terminal petrolifero a San Pietroburgo, in Russia, in seguito a un attacco sferrato da decine di droni. Lo riporta l’Ukrainska Pravda, citando il governatore della regione di Leningrado e il canale Astra. Drozdenko ha riferito intorno alle 4 che tre droni erano stati abbattuti sopra l’Oblast di Leningrado. Astra ha riferito che i residenti di San Pietroburgo avevano udito delle esplosioni e visto un incendio in città; inoltre secondo alcuni canali telegram si tratterebbe di un attacco al terminal petrolifero di San Pietroburgo. Drozdenko ha riferito intorno alle 6 che la regione era stata attaccata da 30 droni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Lapresse.it - Ucraina, Kiev colpisce terminal petrolifero San Pietroburgo – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ukraine strikes Novorossiysk oil terminal in major hit on Russian energy exports | TVP World News

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Kiev colpisce San Pietroburgo: terminal petrolifero in fiamme. Droni contro autobus in Crimea, 7 mortiIl 3 giugno, il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito da un attacco con droni provenienti dall’Ucraina.

Guerra Ucraina-Russia, Kiev lancia centinaia di droni: 7 morti su bus, terminal petrolifero in fiamme a San PietroburgoNella notte, centinaia di droni sono stati lanciati da Kiev su diverse regioni russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo.

Temi più discussi: Ucraina-Russia news oggi, droni su San Pietroburgo e Crimea: esplosioni, incendi e vittime; Drone ucraino contro un autobus russo: morti e feriti; Guerra in Ucraina, drone colpisce un autobus russo diretto in Crimea: sette morti e undici feriti; Pioggia di missili sulle città ucraine. Drone di Kiev colpisce un autobus: 7 morti in Russia - Quotidiano La.

Guerra in Ucraina, Kiev colpisce terminal petrolifero a San Pietroburgo qds.it/guerra-ucraina… x.com

Terminal petrolifero di San Pietroburgo colpito in un attacco ucraino importante il giorno dopo il massiccio attacco della Russia su Kiev reddit

Ucraina, Kiev colpisce San Pietroburgo: terminal petrolifero in fiamme. Droni contro bus in Crimea, 7 morti(Adnkronos) - Il terminal petrolifero di San Pietroburgo è stato colpito nella mattina di oggi, mercoledì 3 giugno, da un attacco ucraino. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum economico internazi ... msn.com

Russia-Ucraina, raid con i droni: Kiev colpisce terminal petrolifero a San Pietroburgo e un bus nel Donetsk, Mosca punta Kherson e KharkivAttacchi reciproci con droni: Kiev colpisce San Pietroburgo, Mosca risponde su Kherson e Kharkiv. 7 morti in un bus. ilfattoquotidiano.it