Un fulmine ha colpito il campanile di una chiesa nella frazione Garbana di Gambolò, causando un’esplosione e il crollo di parti di muratura. L’impatto ha danneggiato la struttura dell’edificio dedicato alla Natività di Maria Santissima. Per precauzione, alcune case vicine sono state evacuate a causa del rischio di ulteriori crolli. Non si registrano feriti.

Un fulmine si è abbattuto sul campanile della chiesa della frazione Garbana di Gambolò, in provincia di Pavia. La violenta esplosione ha causato danni alla struttura dell’edificio dedicato alla Natività di Maria Santissima e ha provocato la caduta di alcuni pezzi di cemento. È successo nella tarda serata di venerdì durate il violentissimo temporale che si è abbattuto anche sulla Lomellina e sul Vigevanese. Le abitazioni vicine alla chiesa sono state sgomberate e i residenti hanno trovato ospitalità da amici e parenti. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre del distaccamento di Mortara e nella notte per quanto possibile hanno cercato di mettere in sicurezza parte della struttura la struttura del campanile perché nuovi crolli potevano avvenire da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Fulmine a Gambolò, la scarica elettrica colpisce il campanile e crollano pezzi di muratura: sgomberate le case vicine. «Si temono nuovi crolli»

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