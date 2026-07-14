Il parco di Villa Desideri ospiterà un fine settimana di musica e spettacoli dal vivo, inserito nel cartellone promosso dal Comune di Marino e dall’Associazione Trousse Aps, con il supporto della Regione Lazio. L’evento si svolgerà nel fine settimana e coinvolgerà diverse performance, portando artisti e pubblico nel parco. La manifestazione si svolge nell’ambito di iniziative culturali organizzate sul territorio.

Il parco di Villa Desideri si prepara ad accogliere un nuovo e intenso weekend di spettacolo dal vivo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio cartellone promosso dal Comune di Marino e dall’Associazione Trousse Aps, con il fondamentale contributo della Regione Lazio. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, si conferma un punto di riferimento per l’intrattenimento culturale del territorio, arricchendo il panorama dei festival musicali laziali che animano l’estate. La scelta della location non è casuale: il palcoscenico all’aperto allestito all’interno della storica villa acquista, al calare della sera, un’atmosfera particolarmente suggestiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Un fine settimana di musica e tradizione a Villa Desideri

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