Fine settimana in musica a Gallipoli e Leuca | torna la rassegna di bande e majorettes

Nel fine settimana, a Gallipoli e Leuca, si svolgerà la terza edizione della rassegna di bande e majorettes “Gallipoli Città della Musica”. L’evento, dedicato alle espressioni tradizionali italiane, coinvolge diverse formazioni musicali e majorettes provenienti dalla regione. La manifestazione si tiene in diverse location delle due città e rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario culturale locale.

LEUCAGALLIPOLI - Torna con la sua terza edizione della rassegna bandistica e delle majorettes “Gallipoli Città della Musica”, appuntamento ormai atteso che valorizza una delle espressioni più autentiche del patrimonio culturale italiano.L’appuntamento è fissato nelle giornate del 9 e 10 maggio.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate La musica classica torna protagonista della nuova rassegna di concerti "Organi Callido"La rassegna "Organi Callido a Forlì", promossa dall’associazione culturale Forlì Antiqua, impegnata nella tutela e valorizzazione degli organi... Farnese Festival, dal 3 al 8 giugno torna la rassegna internazionale di musica anticaSi rinnova dal 3 all’8 giugno 2026, a Parma, l’atteso appuntamento con il Farnese Festival, rassegna internazionale di musica antica giunta alla sua... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa fare a maggio 2026 a Milano: eventi, festival e concerti; Primo maggio a Pavia, eventi e musica in piazza: il programma del giorno e del fine settimana; Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventi; A Oristano per Monumenti Aperti 29 siti visitabili in un fine settimana ricco di arte, musica e teatro. Ribolla: fine settimana con trekking e spettacoli di musicaIl Comune di Roccastrada organizza il cartellone 'La miniera a memoria' per il 72esimo anniversario della strage di Ribolla con eventi dal 9 al 27 maggio ... maremmanews.it 25 aprile: Eugenio Finardi, concerti e djset per tutto il fine settimanaCon Eugenio Finardi come evento clou, entra nel quinto anno consecutivo Balla la Liberazione, il fine settimana in musica dal vivo e djset completamente gratuiti proposto dalla Cooperativa Sociale Cen ... newsrimini.it Siamo pronti per il secondo fine settimana dedicato alla [Sagra della Cantarella Gatteo Mare](https://www.facebook.com/groups/550926065571580/user/100081664530313/__cft__[0]=AZZ6XJJ5eYv1mS6hcKLtnRG0qyyAR6ZgVz6xvfJJzBLff499sD-vxOtiVN7 - facebook.com facebook