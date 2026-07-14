Un Festival della birra a suon di rock

Da ilgiorno.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il festival della birra propone un programma musicale che include artisti come Vasco, con un suo storico musicista, Gianna Nannini, Ligabue, Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari.

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Dal rock italiano di Vasco, con ospite uno dei suoi storici musicisti, alle canzoni di Gianna Nannini e Ligabue. Dal pop di Max Pezzali alle hit dei Pinguini Tattici Nucleari. E poi i ritmi scatenati del rockabilly e i brani d’autore di Renato Zero. Il tutto annaffiato da birre fresche. Tre weekend di musica e divertimento da qui ai primi di agosto con la settima edizione del Festival della Birra di Seveso, ospitato dal Centro polifunzionale di viale Redipuglia. La kermesse è uno degli appuntamenti fissi dell’estate brianzola e grazie a una struttura attrezzata in grado di ospitare oltre 700 persone anche al coperto assicura lo svolgimento dei concerti e delle iniziative con qualsiasi condizione meteo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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