? Punti chiave Quali sono le 50 specialità che potrai assaggiare tra i 36 produttori?. Come faranno gli appassionati a tornare a casa dopo l'ultimo treno?. Perché questo evento è diventato un ponte per i birrifici stranieri?. Chi ha collaborato con Agostino Arioli per organizzare questa festa territoriale?.? In Breve Evento dal 5 al 7 giugno 2026 presso l'Area Feste di via Cavour 2.. Collaborazione tra Proloco di Solbiate Olona e Gruppo Giovani Valmorea per l'organizzazione.. Trentasei birrifici presenti con il container del Birrificio Italiano e 15 referenze.. Collegamenti ferroviari garantiti verso Milano Cadorna e Como fino alle 23:14.. Trent’anni di birra e amicizie a Lomazzo: il festival di Agostino Arioli attende gli appassionati dal 5 al 7 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lomazzo, 30 anni di birra: 36 produttori e 50 specialità a un festival

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