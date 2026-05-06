Nasce Buona ‘sta Birra! | i birrai italiani uniti per celebrare i 30 anni della birra artigianale

È stato annunciato il lancio di “Buona ‘sta Birra!”, un'iniziativa che riunisce i birrai italiani per celebrare i trent’anni della birra artigianale nel paese. L’evento si svolge in diverse regioni e prevede degustazioni, incontri e attività legate alla produzione di birra artigianale. La manifestazione coinvolge numerosi produttori e mira a promuovere la cultura della birra fatta a mano.

ROMA – In occasione dei 30 anni della birra artigianale italiana nasce “Buona ‘sta Birra!”, l’iniziativa nazionale promossa da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, che vede i birrai unirsi nella produzione di una birra collettiva, realizzata contemporaneamente in diverse regioni italiane. Si tratta di un progetto diffuso che coinvolge decine di birrifici lungo tutta la Penisola, chiamati a produrre la stessa birra partendo da una base comune condivisa. Una ricetta riconoscibile, quindi, ma non rigida: ogni birraio può interpretarla secondo la propria sensibilità, apportando sfumature personali che riflettono stile, esperienza e territorio, senza snaturarne l’identità.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Nasce “Buona ‘sta Birra!”: i birrai italiani uniti per celebrare i 30 anni della birra artigianale Notizie correlate Birra artigianale: 30 anni di storia e un’edizione limitata da 850 pezziIl trentennale del Birrificio Italiano si celebra stasera tra Milano e Lurago Marinone, segnando un traguardo fondamentale per l’artigianalità della... Birrificio del Golfo: 21 anni di storia tra musica e birra artigianaleIl Birrificio del Golfo festeggia ventuno anni di attività con un evento musicale e conviviale che si terrà sabato 18 aprile presso la sede di via... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nasce Buona ‘sta Birra!: i birrai italiani uniti per celebrare i 30 anni della birra artigianale; Buona ’Sta Birra: la Italian Pils dei 30 anni; NASCE ‘BUONA ‘STA BIRRA!’; Buona ‘sta Birra! nasce con Unionbirrai. Nasce Buona ‘sta Birra!: i birrai italiani uniti per celebrare i 30 anni della birra artigianaleROMA – In occasione dei 30 anni della birra artigianale italiana nasce Buona ‘sta Birra!, l’iniziativa nazionale promossa da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici ... lopinionista.it Nasce Buona ‘sta Birra!, progetto condiviso che celebra 30 anni di birra artigianaleIn occasione dei 30 anni della birra artigianale italiana nasce Buona ‘sta Birra!, l’iniziativa nazionale promossa da Unionbirrai, l’associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indip ... foodaffairs.it Questa ricetta nasce dall’idea di portare in tavola qualcosa di leggero ma ricco di gusto, capace di evocare profumi estivi e convivialità. - facebook.com facebook A @ilfoglio_it ho scritto oggi perché nasce morta la Biennale di Putin, quella vergogna lagunare: x.com