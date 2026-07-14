Ultimissime Inter LIVE | Lucci replica a Marotta Pavard può restare a sorpresa

L'Inter ha aggiornato le sue ultime notizie in diretta, includendo le dichiarazioni di un dirigente che ha risposto a un collega riguardo a una questione contrattuale. Inoltre, si valuta ancora la possibilità che Pavard rimanga in squadra, nonostante le voci di mercato. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle novità relative alla rosa e alle trattative in corso.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 14 LUGLIO Pavard può restare all’Inter: il difensore francese convince al raduno. L’atteggiamento di Pavard convince l’Inter: permanenza sempre più possibile per il difensore francese, rientrato dal prestito al Marsiglia Lucci replica a Marotta: «La trattativa per Palestra non è saltata per nostra scelta, i club non hanno trovato l’accordo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Pavard può restare all’Inter: il difensore francese convince al radunoIl difensore francese, rientrato dal prestito al Marsiglia, ha mostrato un atteggiamento convincente durante il raduno dell’Inter.

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