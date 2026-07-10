Ultimissime Inter LIVE | Ederson può essere un’occasione i motivi della rottura con Pavard Khalaili ha completato le visite mediche

Ederson potrebbe arrivare come nuovo portiere. Sono state rese note le ragioni della separazione tra Pavard e il suo precedente club. Khalaili ha completato le visite mediche e si è unito al team. Queste sono le principali novità del giorno riguardanti la squadra nerazzurra, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 10 LUGLIO Inter, il colpo da fare è Ederson: l’occasione che i nerazzurri non possono lasciarsi sfuggire. Il mancato trasferimento di Ederson al Manchester United riapre i giochi: perché il brasiliano dell’Atalanta sarebbe l’innesto ideale per il presente e per il futuro dell’Inter Khalaili pronto a firmare con l’Inter: visite mediche completate al CONI. 🔗 Leggi su Internews24.com

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