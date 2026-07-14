Ultimissime Inter LIVE | Kovacic proposto ai nerazzurri Lucci replica a Marotta Pavard può restare a sorpresa

Notizia in breve

Il centrocampista Kovacic è stato proposto all'Inter, mentre il dirigente Lucci ha risposto a Marotta. Inaspettatamente, Pavard potrebbe rimanere nella rosa senza essere ceduto. Queste sono le principali novità riportate dall'aggiornamento in tempo reale sulle operazioni di mercato e le strategie della squadra nerazzurra. La redazione fornisce aggiornamenti continui per seguire tutte le evoluzioni legate alla squadra in modo diretto.