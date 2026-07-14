Ultimissime Inter LIVE | Kovacic proposto ai nerazzurri Lucci replica a Marotta Pavard può restare a sorpresa
Il centrocampista Kovacic è stato proposto all'Inter, mentre il dirigente Lucci ha risposto a Marotta. Inaspettatamente, Pavard potrebbe rimanere nella rosa senza essere ceduto. Queste sono le principali novità riportate dall'aggiornamento in tempo reale sulle operazioni di mercato e le strategie della squadra nerazzurra. La redazione fornisce aggiornamenti continui per seguire tutte le evoluzioni legate alla squadra in modo diretto.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 14 LUGLIO Kovacic Inter, il ritorno avrebbe davvero senso? Tutti i pro e i contro di un’operazione che divide. Tra nostalgia, qualità ed equilibrio economico: perché l’Inter deve riflettere bene sull’eventuale ritorno di Mateo Kovacic Pavard può restare all’Inter: il difensore francese convince al raduno. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Kovacic Produces A Proper Number 9 Finish!
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