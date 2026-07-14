Il nome di Mateo Kovacic torna a circolare nel mercato dell’Inter. Secondo fonti vicine alle trattative, il centrocampista croato, attualmente al Manchester City, sarebbe stato proposto ai nerazzurri. L’ipotesi di un possibile trasferimento è stata rilanciata da un giornalista e riguarda il ritorno del giocatore nel club con cui aveva già giocato in passato. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata.

di Alberto Petrosilli Moretto rilancia l’ipotesi: il centrocampista Mateo Kovacic può lasciare il Manchester City ed è stato offerto all’Inter. Tra le possibili opportunità per il centrocampo dell’ Inter riaffiora un nome che i tifosi nerazzurri conoscono molto bene: Mateo Kovacic. Il centrocampista croato, che ha già vestito la maglia dell’Inter tra il 2013 e il 2015 dopo essere stato portato a Milano da Piero Ausilio dalla Dinamo Zagabria, potrebbe lasciare il Manchester City in questa sessione di mercato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il classe 1994, oggi 32enne, ha un contratto in scadenza nel 2027, ma il suo futuro sembra lontano dall’Etihad Stadium. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Mercato Inter, torna il nome di Mateo Kovacic: il croato è stato proposto ai nerazzurri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, spunta una nuova idea a parametro zero? El Shaarawy viene proposto ai nerazzurri: i dettagliUn intermediario ha proposto l’attaccante a parametro zero all’Inter, dopo la conclusione del suo contratto con i giallorossi, dove ha giocato per...

Inter, Perisic riapre al ritorno: il croato lancia un chiaro messaggio ai nerazzurriIvan Perisic ha lasciato aperta la possibilità di tornare all’Inter, ma la società sta valutando il suo futuro.

Temi più discussi: Saltato Khalaili, l'Inter torna sul mercato: una settimana per due colpi, ecco gli obiettivi; Inter, Chivu aspetta risposte dal mercato: tutti gli obiettivi, i giocatori in bilico e chi resta; Calciomercato Inter, ora Chalobah e poi Jones. Per i prossimi due colpi serviranno 70 milioni; Calciomercato Inter, da Spence fino a Molina e Doué: tutti i nomi per l'esterno destro.

ULTIM’ORA MERCATO Inter, contatti continui per Curtis #Jones: resta l’obiettivo primario per il centrocampo #SkySport #SkyCalciomercato x.com

Inter, il mercato non decolla: resta la distanza con Jones. Ed è stallo pure per SoletSfumata la suggestione Nico Paz, che non ha avuto neanche il tempo di trasformarsi in vera e propria trattativa, per l'Inter è tempo di concentrarsi sugli altri nomi. Il weekend servirà per ... corrieredellosport.it

Inter, un mercato da Scudetto: da Provedel a Palestra, tutti i nomi in listaU n caffè, una chiacchierata con gli uomini di Oaktree e poi il punto della situazione con la dirigenza in vista della prossima stagione. Ieri, attorno alle 10, Chivu ha varcato i cancelli di viale ... corrieredellosport.it