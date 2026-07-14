Yann Sommer ha firmato un contratto con il Club Brugge fino al 2029. L'ex portiere dell'Inter ha lasciato ufficialmente la squadra italiana e ora si trova in Belgio. La firma è stata confermata nelle ultime ore.

di Alberto Petrosilli Il portiere svizzero Yann Sommer saluta definitivamente i nerazzurri e riparte dal Belgio: ufficiale l’acquisto da parte del Brugge. Si apre un nuovo capitolo nella carriera di Yann Sommer. Dopo la conclusione della sua esperienza con l’ Inter, il portiere svizzero ha trovato una nuova squadra e continuerà a giocare ai massimi livelli del calcio europeo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il classe 1988, che ha lasciato i nerazzurri alla naturale scadenza del contratto, è stato annunciato ufficialmente dal Club Brugge, campione in carica del Belgio e qualificato alla prossima edizione della Champions League. A 37 anni, Sommer ha scelto di rimettersi in gioco firmando un contratto triennale, che lo legherà al club belga fino al 2029. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Ufficiale, Yann Sommer riparte dal Club Brugge: contratto fino al 2029 per l’ex Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Aleksandar Stankovic torna a casa! Ufficiale il riscatto da parte dell’Inter dal Club Brugge: il comunicato

Napoli, ufficiale il rinnovo di Rrahmani: contratto fino al 2029Il Napoli ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con il difensore kosovaro, che ora sarà in vigore fino al 2029.

Temi più discussi: Sommer riparte dal Belgio? L'ex Inter è vicino a firmare per il Club Brugge; Calciomercato LIVE: tutte le notizie sul mercato in tempo reale; Ufficiale, Yann Sommer al Club Brugge: colpo a zero; Salutato l'Inter, Sommer riparte dal Belgio: lo svizzero sarà il nuovo portiere del Club Brugge.

Yann Sommer è il nuovo portiere del @ClubBrugge: è ufficiale x.com

UFFICIALE – Sommer nuovo portiere del Bruges: contratto di tre anniYann Sommer ha firmato un contratto con il Bruges fino al 2029: ecco il comunicato ufficiale del club belga ... msn.com

Sommer ha trovato una nuova squadra: l'annuncio ufficialeYann Sommer, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter, ha firmato un contratto triennale coi belgi del Bruges, che l'hanno ... sportmediaset.mediaset.it