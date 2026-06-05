L’Inter ha ufficializzato il riscatto del giocatore dal Club Brugge. La società nerazzurra ha comunicato di aver concluso l’accordo per riportare il calciatore in rosa. Non sono stati rilasciati dettagli economici sull’operazione. Il comunicato conferma la fine del prestito e l’ingaggio a titolo definitivo. Il giocatore torna così a vestire la maglia dell’Inter dopo il periodo in prestito.

di Giuseppe Colicchia del club nerazzurro con tutti i dettagli. L’ Inter ha annunciato di aver esercitato il diritto di riacquisto del centrocampista Aleksandar Stankovi?, classe 2005, dal Club Brugge. Il giovane talento farà ritorno a Milano a titolo definitivo e ha firmato un contratto quinquennale, valido dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031. La società nerazzurra punta a reintegrare Stankovi? nel proprio progetto tecnico, valorizzando un giocatore già monitorato con attenzione per il suo potenziale in mezzo al campo. Questo ritorno rappresenta un tassello strategico per il futuro della mediana dell’Inter, rafforzando le prospettive del club anche in ottica mercato e crescita interna. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Aleksandar Stankovic torna a casa! Ufficiale il riscatto da parte dell’Inter dal Club Brugge: il comunicato

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L'Inter ha già in casa un altro COLPO del 2026 [Speciale Interisti on The Road]

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UFFICIALE - Aleksandar Stankovic torna all'Inter, esercitato il diritto di recompra da 23 milioni ift.tt/lDgdpvA x.com

FC Internazionale Milano può confermare di aver esercitato la clausola di riacquisto per riassumere Aleksandar Stankovi? dal Club Brugge con un contratto fino al 2031 reddit

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