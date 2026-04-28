Napoli ufficiale il rinnovo di Rrahmani | contratto fino al 2029

Il Napoli ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto con il difensore kosovaro, che ora sarà in vigore fino al 2029. La firma ha seguito un accordo tra le parti, con il contratto originariamente in scadenza nel 2027. Questa decisione riguarda il prolungamento della durata del contratto di Rrahmani, che continuerà a vestire la maglia del club per altri due anni.

Il Napoli e Amir Rrahmani hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del difensore kosovaro, la cui scadenza era inizialmente fissata al 2027. La sua presenza è considerata fondamentale per l’ equilibrio della squadra: con lui in campo, infatti, la difesa garantisce maggiore solidità. La conferma del rinnovo. La conferma arriva da Nicolò Schira, che sul suo profilo X ha annunciato il rinnovo fino al 2029, con un ingaggio da 3,8 milioni di euro a stagione. I documenti sarebbero già stati firmati nei giorni scorsi. Lo stesso Schira aveva già anticipato la notizia il 7 gennaio, sottolineando come il difensore avesse scelto di restare a Napoli nonostante le offerte più ricche provenienti dall’ Arabia Saudita, dalla Turchia e dalla Premier League.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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