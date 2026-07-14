Nove paesi europei, tra cui l’Italia, hanno formato una coalizione per creare uno scudo comune contro i missili balistici nel continente. Il vertice si è svolto a Parigi, con il supporto a Kiev e la promessa di garanzie di sicurezza al cessate il fuoco. Sono previste esercitazioni nei paesi vicini già nei prossimi mesi. La coalizione mira a rafforzare la difesa europea contro minacce missilistiche.

Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici nel Vecchio Continente. Riunito a Parigi, il vertice dei Volenterosi per l'Ucraina ribadisce il suo sostegno a Kiev: «Pronti a fornire le garanzie di sicurezza» appena scatta il cessate il fuoco, con esercitazioni nei Paesi confinanti già nei prossimi mesi. Ma al contempo nove Paesi della Ue aderenti all'iniziativa si compattano contro le minacce esterne e creano un'alleanza per predisporre «capacità antimissile balistico» in Europa. È un'iniziativa «puramente difensiva» quella lanciata ieri dai leader di Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito, che hanno firmato una dichiarazione congiunta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Ucraina, uno scudo Ue con Kiev contro i missili balistici: nasce la coalizione di 9 Paesi europei (tra cui l?Italia)

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