Un accordo tra Kiev e nove Paesi dell'Unione Europea, Italia inclusa, riguarda la creazione di uno scudo anti-missili balistici contro la Russia. La decisione è stata annunciata durante una riunione a Parigi, con l'obiettivo di rafforzare la difesa collettiva contro eventuali attacchi missilistici. Il patto prevede la collaborazione tra i paesi coinvolti per condividere risorse e informazioni.

Uno scudo comune per difendersi dalla minaccia rappresentata da missili balistici della Russia. È questa l'ultima iniziativa congiunta lanciata dalla coalizione europea dei cosiddetti Paesi volenterosi in occasione di una riunione andata in scena a Parigi. "Riteniamo che la protezione dell'Europa richieda una soluzione globale di architettura integrata di difesa missilistica per scoraggiare e sconfiggere le future minacce missilistiche, sviluppata attraverso uno sforzo collettivo, l'apertura tecnologica e una cooperazione industriale affidabile", si legge nella dichiarazione. Ecco che cosa sappiamo del progetto e quali nazioni sono coinvolte. Lo scudo europeo contro i missili balistici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Patto tra Kiev e 9 Paesi Ue (inclusa l'Italia) per la difesa contro i missili balistici: come funziona il nuovo scudo anti Putin

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