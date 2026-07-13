Scudo anti-missili balistici cos' è e quali Paesi tra cui l' Italia partecipano alla coalizione con l' Ucraina

Da ilmessaggero.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nove paesi europei, tra cui l’Italia, hanno formato una coalizione per sviluppare uno scudo anti-missili balistici nel continente. La decisione è stata annunciata di recente e mira a rafforzare la difesa collettiva contro minacce missilistiche. La collaborazione coinvolge diversi stati europei, che lavorano insieme per creare un sistema di difesa comune. L’iniziativa si inserisce nel contesto di una maggiore attenzione alla sicurezza militare in Europa.

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Un nuovo passo verso la tanto sospirata difesa comune europea: oltre nove Paesi europei, tra cui l'Italia, hanno creato una coalizione volta a sviluppare uno scudo anti-missili nel Vecchio Continente. Un'avanguardia di Stati che vede - oltre a Roma - Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Danimarca. Tutti schierati a sostegno dell'Ucraina di Volodymyr Zelensky. «Davanti alla minaccia facciamo una scelta chiara: proteggere Kiev, rafforzare la nostra sicurezza collettiva e costruire l'Europa della difesa. E con il lancio della coalizione antibalistica rafforziamo le capacità di cui... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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