Ucraina attacchi incrociati Nessun spiraglio di pace
Nella giornata di oggi, in Ucraina si sono registrati diversi attacchi provenienti dalla Russia in diverse città, tra cui Dnipro, Odessa, Kherson e Zaporizhzhia. Quattro di queste città sono state colpite con diversi ordigni e si sono verificati danni materiali significativi. Almeno 30 persone sono rimaste ferite in seguito agli attacchi, che continuano a provocare danni e vittime senza che si registrino segnali di un possibile cessate il fuoco. La situazione rimane tesa e senza aperture per una tregua immediata.
In Ucraina, la guerra non si ferma. Attacchi russi a Dnipro, Odessa, Kherson e Zaporizhzhia. Almeno 30 le persone ferite. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, attacchi incrociati. Nessun spiraglio di pace
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