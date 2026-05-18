Ucraina attacchi incrociati Nessun spiraglio di pace

Nella giornata di oggi, in Ucraina si sono registrati diversi attacchi provenienti dalla Russia in diverse città, tra cui Dnipro, Odessa, Kherson e Zaporizhzhia. Quattro di queste città sono state colpite con diversi ordigni e si sono verificati danni materiali significativi. Almeno 30 persone sono rimaste ferite in seguito agli attacchi, che continuano a provocare danni e vittime senza che si registrino segnali di un possibile cessate il fuoco. La situazione rimane tesa e senza aperture per una tregua immediata.

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