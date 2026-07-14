Un uomo che aveva ucciso la madre di 90 anni, malata di Alzheimer, con un foulard è stato assolto per vizio di mente. La corte ha stabilito che al momento del fatto l’imputato era incapace di intendere e di volere a causa dello stress derivato dall’assistenza continua alla madre. L’uomo ha dichiarato di non riuscire a perdonarsi, ma la sentenza ha riconosciuto l’impossibilità di responsabilità penale.

Uccise la madre novantenne e malata di Alzheimer «in preda a uno stress» da assistenza senza pausa che l'aveva resa incapace di intendere e di volere. Un vizio di mente riconosciuto dalla corte d'assise di Arezzo che ha assolto Giuseppina Martin, 67 anni, l'ex impiegata comunale di San Giovanni Valdarno che domenica 9 marzo 2025 strangolò Mirella Del Pasqua, 93 anni, che da qualche tempo si era trasferita in casa sua, proprio perchè incapace di continuare a vivere da sola per il grave decadimento senile, fisico e mentale, da cui era affetta. L'imputata ha accolto la sentenza con un pianto liberatorio, abbracciata al marito che l'ha sempre sostenuta. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Arezzo, uccise con un foulard la madre malata di Alzheimer: assolta per vizio di mente. «Ma non riesco a perdonarmi»

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Uccise la madre malata con un foulard, assolta per vizio di mente

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