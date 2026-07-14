Uccise con un foulard la madre malata di Alzheimer la Corte d’assise di Arezzo la assolve | Troppo stress per accudirla

Una donna di 67 anni, che aveva soffocato con un foulard la madre affetta da Alzheimer, è stata assolta dalla Corte d’assise di Arezzo. La decisione è arrivata perché il tribunale ha riconosciuto che al momento dell’omicidio si trovava in uno «stato di totale incapacità di intendere e di volere». La donna aveva agito in un contesto di forte stress legato alle cure della madre malata.

Soffocò con un foulard la madre malata di Alzheimer. Per il delitto, il tribunale di Arezzo ha assolto Giuseppina Martin, 67 anni, riconoscendo che al momento dei fatti si trovava in uno «stato di totale incapacità di intendere e di volere». Secondo quanto riporta la Repubblica, i giudici hanno ritenuto che tale condizione fosse stata determinata dal forte stress traumatico, aggravato dal peso dell’accudimento quotidiano. La ricostruzione del delitto. Il delitto risale alla notte tra l’8 e il 9 marzo 2025. Martin uccise la madre, gravemente malata e affetta da un pesante decadimento cognitivo. Le tolse la vita nell’abitazione di famiglia, a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uccise la madre malata soffocandola con un foulard: assolta per incapacità di intendere e volere

Notizie e thread social correlati

Uccise la madre malata col foulard. Assolta per “stress post-traumatico”. “Spero che mia madre possa perdonarmi”Una donna è stata assolta dall’accusa di aver ucciso la madre malata, strangolandola con un foulard.

Uccise il padre violento, la Corte d’Appello di Torino la assolve per legittima difesaLa Corte d’Assise d’Appello di Torino ha assolto una donna dall’accusa di omicidio, riconoscendo che ha agito in legittima difesa.

Temi più discussi: Uccise la madre malata con un foulard, assolta per vizio di mente; Uccise la madre malata soffocandola con un foulard: assolta per totale incapacità di intendere e volere al momento del delitto; Uccise la madre con un foulard, assolta: Incapace di intendere al momento del delitto; Uccise la madre malata di Alzheimer con un foulard: assolta per….

Uccise la madre con un foulard, assolta: Incapace di intendere al momento del delitto x.com

Uccise la madre malata col foulard. Assolta per stress post-traumatico. Spero che mia madre possa perdonarmiSpero che da lassù mi possa perdonare dice la donna in tribunale. Il pm aveva chiesto 12 anni di pena ... msn.com

Uccise la madre malata soffocandola con un foulard: assolta per totale incapacità di intendere e volere al momento del delittoUccise la madre malata soffocandola nel sonno con un foulard. E' stata assolta dalla Corte d'Assise del tribunale di Arezzo per la sua totale incapacità di intendere e volere al momento del fatto. Si ... corrierediarezzo.it