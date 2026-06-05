La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha assolto una donna dall’accusa di omicidio, riconoscendo che ha agito in legittima difesa. La donna aveva ucciso il padre, accusato di violenza, durante un episodio di aggressione. La sentenza si basa sulla valutazione che l’intervento sia stato necessario per proteggersi da un’aggressione in atto. La decisione è definitiva e non sono previste ulteriori impugnazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Corte. La Corte di assise d’appello di Torino ha stabilito che M.S., 20 anni, è assolta per legittima difesa nel processo che la vedeva imputata per la morte del padre. La sentenza è stata pronunciata a Torino e dispone anche la sua immediata liberazione, revocando le misure restrittive a cui era sottoposta. I fatti avvenuti a Nizza Monferrato. L’episodio risale al 1 marzo 2024, quando la giovane, durante l’ennesima lite familiare, colpì il padre con due coltellate a Nizza Monferrato. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, si sarebbe trattato di una situazione di forte tensione e conflitto domestico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Uccise il padre violento, la Corte d’Appello di Torino la assolve per legittima difesa

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