Uccide il padre strangolandolo dopo un litigio | choc in Campania
Un uomo di circa 30 anni ha ucciso il padre strangolandolo durante un litigio all’alba a Pagani, nel salernitano. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato l’autore del gesto. La vittima è deceduta sul posto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.
Uccide il padre, strangolandolo, dopo un litigio. E' accaduto all'alba a Pagani, nel salernitano. L'assassino, 30 anni circa, è stato arrestato dai carabinieri del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Tragedia a Pordenone, uccide padre dell’ex compagna intervenuto durante litigio
Uccide il fratello a colpi di mannaia dopo un litigioIl 11 luglio, sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania, un uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia dopo un litigio.
Si parla di: Uccide il padre, strangolandolo dopo un litigio: choc in Campania.
Uccide il padre, strangolandolo dopo un litigio: choc in CampaniaUccide il padre, strangolandolo, dopo un litigio. E' accaduto all'alba a Pagani, nel salernitano. L'assassino, 30 anni circa, è stato arrestato dai carabinieri ... ilmattino.it
Orrore nel Milanese, uccide il padre a martellate e dà fuoco al corpo: arrestato un 47enneUna lite familiare trasformata in tragedia, con il sospetto di un omicidio consumato dentro casa e poi mascherato, o comunque seguito, da un incendio. A Cinisello Balsamo un uomo di 47 anni è stato ... affaritaliani.it