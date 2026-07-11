uccide il fratello a colpi di mannaia dopo un litigio

Il 11 luglio, sul lungomare di Riposto, in provincia di Catania, un uomo ha ucciso il fratello con colpi di mannaia dopo un litigio. L'omicidio è avvenuto durante la mattina. Non sono state rese note ulteriori motivazioni o dettagli sull'episodio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e le cause del gesto.

Uccide a colpi di mannaia il fratello dopo un litigio. L'omicidio si è verificato la mattina dell'11 luglio sul lungomare di Riposto, paese della riviera Ionica in provincia di Catania. I dissidi pregressi tra i due fratelli, entrambi proprietari di una pescheria, sono culminati in un litigio violento: uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima avrebbe tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e colpito dal parente. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore che è stato arrestato per omicidio volontario da carabinieri di Riposto e della compagnia di Giarre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Arrestato con l'accusa di omicidio volontario l'uomo che, questa mattina, al culmine di una lite, ha colpito il fratello con una mannaia ferendolo mortalmente sul lungotevere di Riposto (CT). Sembra che tra i due vi fossero contrasti pregressi Foto archivio Ans x.com

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