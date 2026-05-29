Tragedia a Pordenone uccide padre dell’ex compagna intervenuto durante litigio

Notizia in breve

A Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso durante un litigio. Secondo le prime ricostruzioni, il romeno sarebbe intervenuto per difendere la figlia da un confronto con l’ex compagno, un 51enne italiano. L’uomo è stato colpito e deceduto sul posto. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sull’identità dell’aggressore. Nessuna altra persona è al momento coinvolta.