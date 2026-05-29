Tragedia a Pordenone uccide padre dell’ex compagna intervenuto durante litigio
A Pordenone, un uomo di 59 anni è stato ucciso durante un litigio. Secondo le prime ricostruzioni, il romeno sarebbe intervenuto per difendere la figlia da un confronto con l’ex compagno, un 51enne italiano. L’uomo è stato colpito e deceduto sul posto. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sull’identità dell’aggressore. Nessuna altra persona è al momento coinvolta.
Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, un 59enne romeno, sarebbe intervenuto per difendere la figlia durante una discussione con l'ex compagno, un 51enne italiano. Quest'ultimo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione, avrebbe riferito di aver agito per legittima difesa. Si indaga sulla dinamica dell'accaduto Una lite familiare finita in tragedia. A Porcia, provincia di Pordenone, un uomo di 59 anni è statoucciso dall’ex compagno della figlia, che è rimastoa sua volta ferito, al culmine di un alterco. L’allarme è stato lanciato attorno alle 160.00 dai famigliari presenti in casa, portando al tempestivo intervento sul posto degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone, accompagnati dal personale del 118. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Patron di TelePordenone ucciso da un suo storico collaboratore
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