L’amministratore delegato della Juventus ha parlato ai giocatori durante un incontro, usando la parola “crescita” più di una volta. Ha sottolineato la volontà di rinnovare la squadra e di puntare anche sulla partecipazione in Europa League. La conversazione si è concentrata sull’importanza di rafforzare le basi del club e di affrontare con determinazione le sfide future. È stata una comunicazione diversa dal solito, con un tono più diretto e motivazionale.

, cosa ha detto l’ad. Una prima volta diversa dalle altre, in cui la Juventus prova a cambiare pelle e a rinnovarsi nel profondo partendo proprio dalle sue fondamenta. Il raduno estivo alla Continassa ha sancito l’avvio ufficiale della nuova avventura sul campo. Tuttavia, prima ancora di allacciarsi gli scarpini per il primo allenamento delle ore 18, la squadra ha vissuto un momento di profondo e franco confronto con la dirigenza. Riuniti nella sala video del centro sportivo, i giocatori hanno ascoltato attentamente le parole e i programmi illustrati da Luciano Spalletti, Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Si è trattato di un colloquio volto a delineare con precisione gli obiettivi di un’annata complessa, in cui peseranno inevitabilmente gli strascichi mentali e i ricordi difficili del recente passato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Carnevali catechizza la Juve: la parola più utilizzata nel discorso alla squadra. Riferimento anche all’Europa League

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