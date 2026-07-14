Un uomo è tornato nel luogo della sua infanzia, trovandosi immerso nei ricordi di un passato ormai lontano. La visita ha riacceso emozioni e immagini di quando era giovane, con sensazioni di energia e vitalità che allora dominavano. Ora, invece, i ricordi si fanno più vividi e intensi, mentre il passato si mescola con la realtà presente. La scena si svolge senza interventi o commenti, solo con immagini e sensazioni.

Quando si torna in un luogo dell’infanzia ci si ritrova imbozzolati nei ricordi. Da giovani non ci si fa troppo caso, la parabola della vita è in ascesa, si è carichi di energia, non si ha tempo né voglia di guardarsi indietro. Si è programmati per imparare, non per ricordare. Quando si è in là con gli anni è molto diverso. Il tempo da vivere sembra meno importante di quello già vissuto – e oggettivamente: è molto più ridotto. La vita fa una specie di curva quasi naturale, è meno rettilinea e meno impetuosa, tende a riavvolgersi. A indugiare. Fa i cerchi, come il fiume quando si riposa e ristagna. Non è una sensazione triste, devo dire. Anzi, a volerne cogliere l’essenza è una grande novità, questo avvertire che il tempo smette di correre e fa una larga ansa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tutto scorre, ma tutto rimane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tutto scorre o rimane immutato

Notizie e thread social correlati

Acqua, la Regione rassicura: “Risorse sufficienti per tutto il 2026” ma nell’Agrigentino l'emergenza rimaneLa Regione ha dichiarato che le risorse idriche disponibili sono sufficienti per coprire le esigenze di acqua potabile, irrigua e industriale fino...

Abodi frena: «A volte sembra che il calcio sia tutto, ma c’è tutto il resto! Mi occupo di altri temi»Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha affermato che, sebbene il calcio riceva molta attenzione, ci sono altri settori di cui si...

Argomenti più discussi: Tutto scorre, ma tutto rimane; Una frase di Giorgio Faletti per riflettere sulla nostra vita; Negramaro a Genova, la possibile scaletta del concerto; Negramaro, prima il Flowers di Collegno poi lo stop: ecco perché.

#Buongiorno #VentagliDiParole #InHaiku Sorgente d’acqua: tutto scorre limpido, luce di primavera Chiyo-ni x.com

Mi fa schifo tutto reddit

Tutto scorre, ma tutto rimaneL’ambizione di conoscere in quale precisa regione del mondo si trovassero l’isola di Circe, la terra dei Lestrigoni o quella dei Lotofagi ha impegnato per secoli studiosi e appassionati dell’ Odissea ... ilpost.it