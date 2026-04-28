Abodi frena | A volte sembra che il calcio sia tutto ma c’è tutto il resto! Mi occupo di altri temi

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha affermato che, sebbene il calcio riceva molta attenzione, ci sono altri settori di cui si occupa. Ha sottolineato che il suo impegno riguarda anche temi diversi dallo sport, precisando che l’interesse non si limita esclusivamente al calcio. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di priorità e di equilibrio tra diversi ambiti di interesse.

Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Moriero svela: «Vi racconto quel gesto con Recoba, come Thuram Dimarco. I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto ma mi auguro questo» Ceferin Gravina, che intreccio immobiliare! Per 670mila euro la casa di Milano cambia proprietario Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Abodi frena: «A volte sembra che il calcio sia tutto, ma c’è tutto il resto! Mi occupo di altri temi» Notizie correlate Zoff sulla lotta scudetto: “La rimonta del Milan mi sembra difficile, ma nel calcio tutto è possibile”Dino Zoff, ex allenatore dei biancocelesti si è espresso alla vigilia di Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A. Leggi anche: Guerra in Iran, la voce di chi vive sotto i bombardamenti: «A volte penso che sia una benedizione che mio marito sia morto l'anno scorso e non stia vedendo tutto questo»