Acqua la Regione rassicura | Risorse sufficienti per tutto il 2026 ma nell’Agrigentino l' emergenza rimane
La Regione ha dichiarato che le risorse idriche disponibili sono sufficienti per coprire le esigenze di acqua potabile, irrigua e industriale fino alla fine del 2026. Tuttavia, nell’Agrigentino l’emergenza idrica continua a manifestarsi, con alcune zone che ancora affrontano criticità nella distribuzione dell’acqua. La conferma delle risorse complessive arriva dopo mesi di segnalazioni di problemi legati alla siccità e alle restrizioni. La situazione resta monitorata, ma le risorse dichiarate sono quelle ufficialmente disponibili per i prossimi anni.
La Sicilia avrebbe oggi risorse idriche sufficienti per garantire senza particolari criticità gli usi potabili, irrigui e industriali per tutto il 2026. È quanto emerge dall’ultima analisi dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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