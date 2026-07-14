Enel Foundation ha aperto un hub dedicato all’energia del futuro, rivolto principalmente ai giovani. L’iniziativa si concentra su temi come gas, petrolio, nucleare e rinnovabili, settori che determineranno gli equilibri globali nei prossimi anni. L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni nelle sfide energetiche, promuovendo formazione e innovazione. L’hub rappresenta un punto di riferimento per i giovani interessati alle tematiche legate all’energia e alla sostenibilità.

L’energia è una cosa seria. Ma, soprattutto, è una questione che riguarda da vicino, e molto, i giovani. D’altronde, gli equilibri globali si giocheranno in futuro su gas, petrolio, nucleare, rinnovabili. E tutto quello che c’è in mezzo, a cominciare dalle infrastrutture. Chi è più efficiente, più autonomo, oggi, è il vincitore di domani. Ma come muoversi? Questo l’ humus nel quale ha preso forma il convegno Giovani ed energia: dialoghi intergenerazionali sul futuro dell’energia organizzato e promosso da Enel Foundation presso il Teatro della Cometa, un gioiellino incastonato tra Piazza Venezia e il Teatro Marcello. L’Italia, ancora alla ricerca di una vera autonomia energetica che le consenta di mettersi al riparo dagli shock globali, non può fare a meno di guardare ai giovani. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tutto il potere ai giovani. L’hub per l’energia di domani di Enel Foundation

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Unkillable Giant Monster Breaks Free In Ancient City! Epic Fantasy Action Movie

Notizie e thread social correlati

Energia, giovani e lavoro. Il Piano Mattei si rafforza con Enel FoundationEnel Foundation ha annunciato un rafforzamento del Piano Mattei dedicato all’energia, giovani e lavoro.

iTmethods Joins the Linux Foundation, FINOS, and Agentic AI Foundation to Advance Governance Standards for Regulated Agentic AIiTmethods, azienda con sede a Toronto, si unisce alla Linux Foundation, FINOS e Agentic AI Foundation per sviluppare standard di governance per...