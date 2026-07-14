Tutto il potere ai giovani L’hub per l’energia di domani di Enel Foundation
Enel Foundation ha aperto un hub dedicato all’energia del futuro, rivolto principalmente ai giovani. L’iniziativa si concentra su temi come gas, petrolio, nucleare e rinnovabili, settori che determineranno gli equilibri globali nei prossimi anni. L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni nelle sfide energetiche, promuovendo formazione e innovazione. L’hub rappresenta un punto di riferimento per i giovani interessati alle tematiche legate all’energia e alla sostenibilità.
L’energia è una cosa seria. Ma, soprattutto, è una questione che riguarda da vicino, e molto, i giovani. D’altronde, gli equilibri globali si giocheranno in futuro su gas, petrolio, nucleare, rinnovabili. E tutto quello che c’è in mezzo, a cominciare dalle infrastrutture. Chi è più efficiente, più autonomo, oggi, è il vincitore di domani. Ma come muoversi? Questo l’ humus nel quale ha preso forma il convegno Giovani ed energia: dialoghi intergenerazionali sul futuro dell’energia organizzato e promosso da Enel Foundation presso il Teatro della Cometa, un gioiellino incastonato tra Piazza Venezia e il Teatro Marcello. L’Italia, ancora alla ricerca di una vera autonomia energetica che le consenta di mettersi al riparo dagli shock globali, non può fare a meno di guardare ai giovani. 🔗 Leggi su Formiche.net
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