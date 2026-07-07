energia giovani e lavoro il piano mattei si rafforza con enel foundation

Enel Foundation ha annunciato un rafforzamento del Piano Mattei dedicato all’energia, giovani e lavoro. L’obiettivo è migliorare la governance del progetto, puntando sulla valorizzazione delle competenze tecniche e del capitale umano. La collaborazione mira a integrare l’aspetto industriale e diplomatico italiano in Africa, con un focus specifico sulla formazione e lo sviluppo delle competenze sul campo. Il piano si inserisce in una strategia più ampia di crescita e cooperazione tra i paesi coinvolti.

L’asse strategico tra diplomazia economica e sviluppo industriale italiano nel continente africano si arricchisce di un nuovo, rilevante capitolo volto a consolidare la governance del Piano Mattei, attraverso la valorizzazione del capitale umano e delle competenze tecniche sul campo. Nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa, è stato in questo senso siglato un protocollo d’intesa fra la struttura di missione per l’attuazione del piano ed Enel Foundation per supportare la formazione in ambito energetico in Africa. Il documento è stato siglato dal coordinatore della struttura Fabrizio Saggio e dal presidente di Enel Foundation, Flavio Cattaneo, ceo di Enel. 🔗 Leggi su Formiche.net

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