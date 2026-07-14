Tutti i guai di Vannacci Militante picchia clochard Calabria fuga dei tesserati

Da quotidiano.net 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato, un militante ha aggredito un senzatetto, stendendolo con una mossa di lotta greco-romana prima di colpirlo ripetutamente con pugni e scaraventarlo sul marciapiede. L’episodio si è verificato in una zona urbana e ha attirato l’attenzione di testimoni e forze dell’ordine. Nel frattempo, in Calabria, si registra una fuga dei tesserati da un’organizzazione politica.

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Prima l’ha steso con una mossa di lotta greco-romana, poi l’ha colpito con diversi pugni e l’ha scaraventato sul marciapiede. Scene di follia sabato sera sul lungomare di San Benedetto del Tronto, dove un senzatetto iracheno è stato picchiato dal sedicente imprenditore Giuseppe Barboni, lottatore esperto perché stava bloccando il traffico in protesta contro lo sgombero del suo accampamento di fortuna. Il 38enne, simpatizzante di Roberto Vannacci e iscritto a Futuro Nazionale, ha poi mostrato il video dell’aggressione sui social, contribuendo a renderlo virale. Le immagini hanno superato i confini nazionali, dividendo il web tra chi condanna il gesto e chi ha trasformato Barboni in un ’eroe social’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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