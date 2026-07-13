Un militante legato a un movimento di estrema destra ha aggredito un uomo in strada e ha condiviso il video sui social. Nel filmato si vede l’aggressore dire di essere tranquillo e accusare la vittima di bloccare il traffico senza motivo. L’autore dell’episodio ha poi confermato di aver commesso l’aggressione, legandola a un episodio di tensione in città. La scena ha suscitato reazioni sui social e nel territorio.

L’imprenditore Giuseppe Barboni, iscritto al movimento Futuro nazionale dell’ex generale Roberto Vannacci, ha rivendicato le violenze immortalate nel video che sta facendo discutere San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e non solo. Nella clip – postata sui social da Barboni stesso – si vede un uomo fermo in mezzo alla strada, sulle strisce pedonali, in una via della località marchigiana. Discute con un autista e sembra intralciare il traffico. In quel momento interviene Barboni, che scaraventa via dalla strada una bicicletta e inizia a discutere con l’uomo. Dopo un’accesa discussione lo getta a terra e inizia a colpirlo con pugni al volto, poi lo alza e lo getta sul marciapiede. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il militante di Vannacci picchia un uomo e posta il video sui social: “Io tranquillo, ma bloccava il traffico senza motivo”

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Militante di Fn picchia un migrante che bloccava il traffico e posta il video sui social

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