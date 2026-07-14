Un turista americano è stato rapinato nel centro di Milano, gli hanno rubato un orologio del valore di circa 80.000 euro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì, quando l’uomo è stato avvicinato da un individuo che gli ha strappato l’orologio dal polso prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Milano, 14 luglio 2026 – Ancora una rapina. Ancora un turista, che si vede aggredire e portare via un orologio del valore di decine di migliaia di euro. L’ultimo episodio – ormai di una lunga serie – è accaduto in pieno centro storico. La vittima è un americano di 39 anni, che è stato assalito da due uomini, scappati con un Patek Philippe da 80mila euro. Il turista si trovava, intorno alla mezzanotte, in corso Venezia, dove stava passeggiando con la fidanzata 43enne. Agli agenti della polizia di Stato, che si stanno occupando della vicenda, ha raccontato l’agguato. Secondo la sua testimonianza, i due malviventi sarebbero giovani nordafricani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turista americano rapinato in centro: gli rubano un orologio da 80mila euro

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Rapinano turisti americani in centro a Milano sotto le telecamere della caserma dei carabinieri

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