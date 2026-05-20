Milano turista rapinato di un orologio da 100mila euro
A Milano, un turista è stato rapinato di un orologio dal valore di 100mila euro lo scorso aprile, mentre stava salendo su un taxi in via Plinio. La vittima ha subito il furto in strada, senza apparente resistenza. La polizia ha avviato le indagini, esaminando eventuali telecamere di sorveglianza nella zona e raccogliendo testimonianze. La rapina si aggiunge a una serie di episodi simili verificatisi nella stessa area nel corso degli ultimi mesi.
Il colpo lo scorso aprile mentre la vittima stava salendo su un taxi in via Plinio. Decisive per le indagini le immagini della dash-cam di un mezzo posizionato alle spalle di quello chiamato dal 58enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
TURISTA RAPINATO DELL'OROLOGIO DA 100 MILA EURO, FERMATO 29ENNE
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