Turista americano rapinato a Napoli l?orologio vale 130mila euro | presi i due giovani criminali

Due giovani sono stati arrestati dopo aver rapinato un turista americano a Napoli. La vittima, uscendo da un ristorante con moglie e figlia, è stata avvicinata e derubata di un orologio Patek Philippe Nautilus in oro rosa, del valore di 130.000 euro. Gli arresti sono stati eseguiti dopo che i criminali sono stati identificati e fermati poco dopo il fatto. La rapina è avvenuta all’esterno del locale.

Avevano atteso la vittima all’uscita del ristorante dove aveva cenato con la moglie e la figlia per rapinarlo di un prestigioso Patek Philippe Nautilos di color oro rosa del valore di 130mila euro. Quando Antonio Iair, 21 anni, ha tentato di strapparglielo, la vittima, un turista statunitense, ha opposto resistenza e così il giovane è stato ancora più violento, causandogli lesioni al polso. Una volta preso l’orologio ha raggiunto di corsa, a piedi, il suo complice, Raffaele Fani, 27 anni, che lo attendeva poco distante con lo scooter e sono fuggiti via. Era il sei giugno scorso. Ieri i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno notificato ai due una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Turista americano rapinato a Napoli del Patek Philippe da 130mila euro: due giovani ai domiciliari

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