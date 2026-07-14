Un tumore cerebrale è stato rimosso utilizzando una tecnica laser innovativa che permette di distruggere la massa tumorale mantenendo sotto controllo in tempo reale le strutture nervose più delicate del cervello. La procedura è stata eseguita con successo, senza danni alle aree circostanti. La tecnologia consente di monitorare costantemente durante l’intervento, riducendo i rischi e migliorando la precisione. La rimozione è stata completata in modo efficace, senza complicazioni evidenti.

Distruggere un tumore cerebrale con il laser mantenendo sotto controllo, in tempo reale, le strutture nervose più delicate del cervello. È l’approccio applicato all’ Irccs Neuromed di Pozzilli, dove la termoablazione laser (Litt, Laser interstitial thermal therapy) è stata integrata con avanzate tecniche di studio e monitoraggio anatomo-funzionale del cervello. La rimozione del tumore. L’intervento è stato eseguito su un paziente di 57 anni affetto da un tumore localizzato in prossimità dell’ area del linguaggio. La procedura si è svolta senza complicanze e il paziente è stato dimesso a circa 36 ore dall’intervento. L’operazione ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tumore cerebrale rimosso col laser: la tecnica innovativa

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