tumore cerebrale arriva la diagnosi dopo 60 giorni di attesa

Dopo sessanta giorni di attesa, è stata finalmente comunicata la diagnosi di tumore cerebrale. La lunga attesa è dovuta ai tempi richiesti dalle analisi molecolari, che sono state svolte per approfondire le caratteristiche del tumore. La questione si è sbloccata grazie all'intervento di un avvocato, che ha richiesto formalmente il rilascio del referto medico. La situazione ha evidenziato i tempi prolungati necessari per ottenere i risultati delle analisi e l'importanza dell'intervento legale in casi simili.

? Punti chiave Perché le analisi molecolari hanno richiesto così tanti giorni extra?. Come ha fatto l'intervento dell'avvocato a sbloccare il referto?. Quali sono le complicazioni cliniche causate dalla natura del tumore?. Chi deve rispondere del ritardo tra il prelievo e la diagnosi?.? In Breve L'avvocato Antonietta Mellone ha sollecitato l'Ast e l'assessore Paolo Calcinaro.. I campioni biologici sono giunti al reparto di Ancona il 23 marzo.. Esami molecolari di terzo livello completati tra il 30 aprile e l'8 maggio.. La paziente deve iniziare subito cicli di chemioterapia e radioterapia.. Martedì mattina, dopo quasi sessanta giorni di attesa sofferta, l’ospedale Torrette di Ancona ha consegnato il referto della biopsia all’operaia 59enne di Montecassiano colpita da un tumore cerebrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ma come si diagnostica un tumore cerebrale | Dott.ssa Massimino – Istituto Tumori

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