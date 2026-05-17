Nuovi orizzonti della cardiologia | a Lodi in arrivo una tecnica innovativa contro le fibrillazioni atriali

A Lodi si apre una nuova fase nella cura delle patologie cardiache, con l’introduzione di una tecnica innovativa per il trattamento delle fibrillazioni atriali. La struttura sanitaria locale ha ampliato le sue capacità, adottando tecnologie di ultima generazione che permettono interventi più mirati e meno invasivi. La crescita dell’attività medica si traduce in un miglioramento delle prestazioni offerte ai pazienti, con un focus particolare sulla gestione delle nuove patologie e sull’aggiornamento continuo delle competenze del personale specializzato.

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Lodi – Nuove patologie trattate, tecnologie di ultima generazione e un’attività in costante crescita. La Cardiologia dell’Ospedale Maggiore di Lodi continua il proprio percorso di sviluppo, ampliando l’offerta sanitaria e introducendo procedure sempre più avanzate nella gestione delle malattie cardiovascolari. A fare il punto è il direttore della struttura, il dottor Pietro Mazzarotto, che parla di una crescita costruita grazie a “spirito di squadra, esperienza clinica e forte lavoro d’équipe”. Uno dei settori in maggiore espansione è quello dell’Emodinamica, guidato dal dottor Mario Bollati. Negli ultimi quattro anni le procedure sulle coronarie sono aumentate di quasi il 40%, raggiungendo quota 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovi orizzonti della cardiologia: a Lodi in arrivo una tecnica innovativa contro le fibrillazioni atriali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tumore al seno, ad Arezzo una tecnica ricostruttiva innovativaNove medici dall’Emilia Romagna e dalla Toscana stamani nella sala operatoria del San Donato per apprendere la tecnica impiegata dalla Breast Unit... Lodi, scippa un’anziana con la “tecnica dell’abbraccio”: denunciata una 30enneLodi, 5 maggio 2026 – L’ha avvicinata con modi gentili, raccontandole una storia costruita ad arte e chiedendo indicazioni per raggiungere la chiesa...