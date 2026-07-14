Trump spinge l’IA l’industria americana paga il conto Bollette elettriche alle stelle per favorire Big Tech

Camicia bianca e gilet, pantalone al ginocchio, calzettoni di lana e un cappello piumato. Il cartonato di un uomo in costume tradizionale saluta i visitatori: «Benvenuti nella piccola Svizzera dell’Ohio». Sugarcreek, 2.500 abitanti, è a due ore di macchina dalla capitale Columbus. Nell’Ottocento l’area è stata colonizzata da famiglie Amish e immigrati di origine svizzera e tedesca; a distanza di secoli quella tradizione è ancora visibile e continua a definire l’identità della città. Al netto del folklore, con negozi di formaggio ad ogni angolo e attrazioni turistiche che richiamano l’immaginario alpino, Sugarcreek è anche un piccolo centro industriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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