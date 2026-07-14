Trump spinge l’IA l’industria americana paga il conto Bollette elettriche alle stelle per favorire Big Tech
L’industria tecnologica americana ha visto aumentare le spese per l’energia, con bollette elettriche alle stelle, in seguito alle politiche di Trump volte a promuovere l’intelligenza artificiale. Le aziende del settore, in particolare Big Tech, hanno sostenuto costi maggiori per sostenere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Nel frattempo, in una località chiamata “piccola Svizzera dell’Ohio”, un uomo in costume tradizionale ha accolto i visitatori con un cartello.
Camicia bianca e gilet, pantalone al ginocchio, calzettoni di lana e un cappello piumato. Il cartonato di un uomo in costume tradizionale saluta i visitatori: «Benvenuti nella piccola Svizzera dell’Ohio». Sugarcreek, 2.500 abitanti, è a due ore di macchina dalla capitale Columbus. Nell’Ottocento l’area è stata colonizzata da famiglie Amish e immigrati di origine svizzera e tedesca; a distanza di secoli quella tradizione è ancora visibile e continua a definire l’identità della città. Al netto del folklore, con negozi di formaggio ad ogni angolo e attrazioni turistiche che richiamano l’immaginario alpino, Sugarcreek è anche un piccolo centro industriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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