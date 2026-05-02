Pentagono e colossi tech | l’IA per la difesa militare americana

Il Dipartimento della Difesa statunitense sta rafforzando la collaborazione con grandi aziende tecnologiche per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale destinati all’ambito militare. Si lavora a soluzioni che consentano di superare le limitazioni etiche imposte a determinati modelli e a integrare hardware avanzato nelle reti classificate. Questi progetti coinvolgono aziende leader del settore e mirano a migliorare le capacità operative delle forze armate.

? Cosa scoprirai Come farà il Pentagono a superare i blocchi etici di Anthropic?. Quali nuovi colossi tech forniranno hardware per le reti classificate?. Perché la difesa americana ha dovuto diversificare i propri fornitori?. Cosa accadrà ai sistemi militari con l'integrazione dei protocolli IL6?.? In Breve Nuovi accordi con Nvidia, Microsoft, AWS e Reflection AI per reti classificate.. Sistemi operativi su ambienti critici con livelli di sicurezza IL6 e IL7.. Oltre 1,3 milioni di militari utilizzano già la piattaforma cloud GenAI.mil.. Controversia legale con Anthropic su restrizioni uso modelli per armi autonome.. Il Pentagono ha siglato venerdì nuovi accordi con Nvidia, Microsoft, AWS e Reflection AI per integrare tecnologie avanzate di intelligenza artificiale all’interno delle proprie reti classificate.🔗 Leggi su Ameve.eu

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