Trump rilancia la lotta al terrorismo di sinistra | al vertice parteciperà anche l’Italia

L’amministrazione Trump tira dritto contro l’estremismo di sinistra. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha convocato giovedì a Washington una riunione con i rappresentanti di oltre 60 Paesi per discutere della minaccia posta dal terrorismo rosso. “La rinascita del terrorismo politico di estrema sinistra non è un fenomeno nuovo: si tratta di una vecchia minaccia che riemerge con forti legami transnazionali e nuove convergenze”, ha affermato, la settimana scorsa, il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Tommy Pigott. “I nostri sforzi si concentrano sulle attività violente che rientrano nella definizione di terrorismo: assassinii, sequestri di persona, minacce violente contro strutture e forze dell’ordine statunitensi, nonché attacchi a infrastrutture critiche, personale militare e popolazione civile”, ha proseguito. 🔗 Leggi su Panorama.it

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