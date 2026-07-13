L'Italia parteciperà al vertice USA contro terrorismo rosso di estrema sinistra opposizioni | Inquietante

L’Italia parteciperà al vertice promosso dagli Stati Uniti contro il “terrorismo rosso” di estrema sinistra, con un rappresentante sottosegretario. La partecipazione ha suscitato polemiche tra le opposizioni, che hanno definito l’evento “inquietante”. Il meeting, organizzato dal segretario di Stato americano Marco Rubio, si concentrerà su minacce di estrema sinistra, mentre il governo ha deciso di inviare un rappresentante di livello inferiore.

Polemiche sulla partecipazione italiana al vertice promosso dal segretario di Stato americano Marco Rubio contro il terrorismo di estrema sinistra, a cui il governo parteciperà con un sottosegretario. Le opposizioni: "L'Italia avrebbe dovuto prendere le distanze da questa caccia alle streghe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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