L’Italia parteciperà al vertice USA contro terrorismo rosso di estrema sinistra opposizioni | Inquietante
L’Italia potrebbe inviare un rappresentante al vertice statunitense contro il terrorismo di estrema sinistra, promosso dal segretario di Stato americano. La partecipazione prevista vede il sottosegretario Molteni tra i possibili partecipanti. Le opposizioni hanno espresso preoccupazione, definendo l’evento “inquietante”. La questione solleva critiche sulla presenza italiana a un summit focalizzato su un fenomeno definito come “terrorismo rosso”.
Polemiche sulla partecipazione italiana al vertice promosso dal segretario di Stato americano Marco Rubio contro il terrorismo di estrema sinistra, a cui il governo potrebbe partecipare con il sottosegretario Molteni. Le opposizioni: "L'Italia avrebbe dovuto prendere le distanze da questa caccia alle streghe". Ma Salvini smentisce: "Molteni non andrà, non so altri". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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