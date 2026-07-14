Trump richiude Hormuz | Chi passa deve pagarci il pedaggio E gli Usa bombardano ancora l?Iran

Da ilmessaggero.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sullo Stretto di Hormuz, le forze statunitensi hanno bloccato tutte le navi in transito, chiedendo un pagamento per passare. Dopo attacchi alle coste dell’Iran e rappresagge contro basi statunitensi nel Golfo Persico e in Giordania, gli Stati Uniti hanno avviato un nuovo blocco navale. Le navi che attraversano devono pagare un pedaggio, secondo le disposizioni militari. La tensione tra le parti continua a salire, con ulteriori attacchi e rappresaglie in corso.

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Sullo Stretto di Hormuz, Donald Trump ha deciso di usare il pugno di ferro. E ieri, dopo una nuova ondata di attacchi contro le coste dell’Iran e la rappresaglia dei Pasdaran contro le basi Usa nel Golfo Persico e in Giordania, The Donald ha ordinato un nuovo blocco navale. «Stiamo ripristinando il blocco iraniano, così denominato perché impedisce solo alle navi o ai clienti dell’Iran di entrare o uscire» ha scritto Trump sul social Truth. Per il resto dei Paesi, The Donald ha assicurato che il transito delle navi commerciali resterà pienamente garantito. E dal momento che «gli Stati Uniti d’America saranno, d’ora in poi, conosciuti come “il custode dello Stretto di Hormuz”», allora dovranno ricevere «un rimborso pari al 20% su tutte le merci spedite». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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