Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver cambiato idea e ora non intende più imporre un pedaggio sulle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. La decisione arriva dopo settimane in cui aveva criticato la proposta iraniana di applicare un pedaggio sulla stessa rotta. La modifica di posizione è stata comunicata lunedì, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa svolta.

Lunedì il presidente statunitense Donald Trump aveva detto di voler imporre un pedaggio sulle navi di passaggio nello stretto di Hormuz, dopo aver criticato per settimane la pretesa iraniana di fare lo stesso. Questo pedaggio avrebbe dovuto essere imposto a partire da lunedì alle 22 (ora italiana). Nel pomeriggio di martedì – dopo che per ore non era stato chiaro se fosse attivo e come avrebbe dovuto funzionare – Trump ha detto di aver cambiato idea, e di averlo sostituito con «accordi commerciali e sugli investimenti che i vari stati del Golfo faranno negli Stati Uniti». Anche l’Iran ha provato a riaffermare il proprio controllo sullo stretto, che il regime iraniano considera una condizione fondamentale per la fine della guerra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilpost.it - Trump ha già cambiato idea sul pedaggio nello stretto di Hormuz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump ora sta ESAGERANDO...

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Trump arriva in Cina. Nessun pedaggio nello Stretto di Hormuz

Iran e Oman stanno trattando per far pagare un pedaggio nello stretto di HormuzIran e Oman stanno portando avanti discussioni riguardo all’introduzione di un pedaggio nello stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da un...

Temi più discussi: Perché il Golden dome degli Stati Uniti è costoso, inutile e pericoloso - Tom Stevenson; Aeroporto di Palm Beach cambia nome in Trump Airport, tutti gli spazi ufficiali a cui il tycoon ha cambiato nome; Trump oltre ogni limite contro Meloni: Serve un ordine restrittivo; Dall'intesa ai bombardamenti: così è riesplosa la crisi tra Usa e Iran.

Così Trump ha trasformato il Venezuela in una colonia petrolifera degli UsaNella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, più di 150 aerei militari americani sorvolano Caracas. Trump dirà poi di aver fatto spegnere le luci della città grazie a una certa competenza che abbiamo. tpi.it

Dieci anni dopo, come il voto per Brexit ha cambiato la Gran Bretagna reddit

Trump torna a puntare il dito su Giorgia Meloni e l’Italia: cosa cambia per la politica estera italianaLe nuove dichiarazioni di Donald Trump su Giorgia Meloni e l’Italia e l’impatto sulle relazioni internazionali italiane, soprattutto riguardo all'Iran. lsdi.it