Iran e Oman stanno portando avanti discussioni riguardo all’introduzione di un pedaggio nello stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da un rappresentante iraniano. La proposta potrebbe influenzare i rapporti tra i due paesi e le dinamiche sullo stretto, considerato una via strategica per il trasporto di petrolio e altre merci. La notizia arriva in un momento di tensione nella regione, con possibili ripercussioni sulle rotte commerciali e le relazioni internazionali.

L’Iran sta trattando con l’Oman per trovare un modo condiviso per far pagare una specie di pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz, bloccato oggi sia dall’Iran che dagli Stati Uniti e uno dei punti più difficili da sciogliere nei negoziati per la pace in Medio Oriente. È un’eventualità di cui si discute da un po’, ma mercoledì lo ha confermato a Bloomberg l’ambasciatore iraniano in Francia, Mohammad Amin-Nejad. L’Oman per il momento non ha commentato. Il regime iraniano controlla lo stretto tramite la sua forza militare più potente, i Guardiani della Rivoluzione. Minaccia di attaccare le navi che passano senza autorizzazione, e in alcuni casi le ha effettivamente attaccate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Iran e Oman stanno trattando per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump FREAKS OUT as Mark Carney's Emergency Meeting OFFICIALLY ANNOUNCES Canada's New Global Power

Sullo stesso argomento

L’Iran approva una legge per fare pagare un pedaggio alle navi nello Stretto di HormuzL’ipotesi di una tariffa per ottenere l’autorizzazione a passare era già emersa il 24 marzo, quando Bloomberg aveva scritto che l’Iran aveva iniziato...

Iran approva il pedaggio nello Stretto di HormuzABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione del Parlamento e ruolo strategico Il Parlamento iraniano ha dato il via libera a un piano che prevede...

Dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio alla stampa presso l’aeroporto Homestead di Miami Marco Rubio, Segretario di Stato Miami, Florida 21 maggio 2026 DOMANDA: Può dirci — DOMANDA: (Inudibile) L’Iran sta parlando di – L’Iran sta parlando x.com

Iran e Oman stanno elaborando protocollo per monitorare traffico nello Stretto di Hormuz(Teleborsa) - L'Iran sta elaborando un protocollo con l'Oman per monitorare il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo scrive l'agenzia di stampa statale IRNA, che cita il viceministro degli ... borsaitaliana.it

Com'è vivere in alcune parti del Medio Oriente/Arabia dove nevica durante l'inverno (come le zone innevate del Libano, dell'Iran, dell'Arabia Saudita, ecc...)? reddit

Le notizie del 21 maggio sulla crisi in IranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: prosegue il dialogo tra Trump e Teheran al lavoro su una bozza d'intesa, mentre lo stesso Presidente ... fanpage.it