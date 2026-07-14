Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che al posto di una tassa del 20% si stipuleranno accordi con i Paesi del Golfo. Ha anche confermato il blocco navale contro le navi dirette ai porti iraniani attraverso lo Stretto di Hormuz. Inoltre, ha rivendicato investimenti miliardari negli Stati Uniti come parte della nuova strategia economica nei rapporti con i Paesi del Golfo e ha mantenuto una posizione dura nei confronti dell’Iran.

Il presidente Usa, Donald Trump, rivendica nuovi investimenti miliardari negli Stati Uniti e conferma il blocco delle navi dirette ai porti iraniani attraverso lo Stretto di Hormuz Il presidente americanoDonald Trumpannuncia una nuova strategia economica nei rapporti con iPaesi del Golfoe ribadisce la linea dura nei confronti dell’Iran. In una serie di messaggi pubblicati suTruth Social, il presidente americano ha spiegato di voler sostituire la previstatassa dirimborso del 20%con nuoviaccordi commerciali e di investimento, definendoli vantaggiosi sia per gli Stati Uniti sia per i partner mediorientali. Secondo il presidente americano, gli investimenti previsti saranno “ingenti” e contribuiranno arafforzare ulteriormente il ruolo degli Stati Uniticome principale destinazione mondiale dei capitali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Trump: ‘Accordi con i Paesi del Golfo al posto della tassa del 20%’. Annunciato anche il blocco navale contro l’Iran

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