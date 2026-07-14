Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver deciso di sostituire la tassa del 20% con accordi commerciali e di investimento con i Paesi del Golfo. La decisione arriva dopo colloqui con i leader della regione. Dopo questa dichiarazione, i prezzi del petrolio hanno rallentato il loro aumento, riflettendo il cambiamento di strategia. La notizia ha influenzato il mercato petrolifero e le trattative economiche con i Paesi del Golfo.

«Sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medio Oriente, ho deciso di s ostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari Stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti stessi ». Lo scrive Donald Trump su Truth. «Tali investimenti saranno ingenti ma, al contempo, straordinariamente vantaggiosi per loro e per il loro futuro. Come tutti sanno, gli Stati Uniti vantano il più grande volume di investimenti in dollari della storia, ma questi nuovi accordi faranno crescere ulteriormente tale cifra», ha aggiunto il tycoon. «Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, eccetto quello dell’Iran. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Gazzettadelsud.it - Trump: "Accordi commerciali con i Paesi del Golfo al posto della tassa del 20%". E i prezzi del petrolio frenano dopo il 'ripensamento' del tycoon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump-Iran Talks, LPG Supply Concerns, India-US Trade Deal Delay, Oscars 2026

Notizie e thread social correlati

Trump: ‘Accordi con i Paesi del Golfo al posto della tassa del 20%’. Annunciato anche il blocco navale contro l’IranIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato che al posto di una tassa del 20% si stipuleranno accordi con i Paesi del Golfo.

Hormuz, il dietrofront di Trump: «Accordi commerciali con i Paesi del Golfo invece del pedaggio al 20%». Colpita una petroliera norvegese – La direttaLe Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno lanciato attacchi con missili e droni contro una petroliera nel Golfo.

Temi più discussi: Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Gli effetti di una rottura commerciale tra Spagna e Stati Uniti; Trump rinuncia alla proposta di pedaggi per lo stretto di Hormuz in favore di accordi di investimento nel Golfo; Un accordo, due letture. Il nodo resta Hormuz.

STATI UNITI - Trump: Accordi commerciali con i Paesi del Golfo al posto della tassa del 20% ift.tt/FTLmcsP x.com

L'Iran espande gli attacchi contro gli stati del Golfo dopo gli attacchi degli Stati Uniti, afferma che lo Stretto di Hormuz è chiuso reddit

Hormuz, Trump ci ripensa: Accordi commerciali con i Paesi Golfo al posto della tassa del 20%Sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medio Oriente, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i va ... affaritaliani.it

Trump, 'accordi commerciali con Paesi Golfo al posto della tassa del 20%'Sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medio Oriente, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i va ... ansa.it